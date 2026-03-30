Священник Ильяшенко раскрыл важные запреты и смысл Вербного воскресенья

Вербное воскресенье, один из значимых религиозных праздников для православных христиан, приближается 5 апреля. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле, а жители города приветствовали его, узнав о чудесном воскрешении Лазаря. Священник Филипп Ильяшенко в интервью REGIONS рассказал о традициях Вербного воскресенья и о том, что нельзя делать в этот день.
Традиции Вербного воскресенья.
По словам священника, более точное название этого дня — Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник входит в число двенадцати самых важных христианских праздников, которые посвящены земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день, как известно из Евангелия, Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле, и жители города радостно приветствовали его, узнав о чудесном воскрешении Лазаря.
«Этот сход сопровождался приветствиями “Слава вышнему Богу”, настиланием одежд, ветвей деревьев и держанием этих ветвей в руках тех, кто в нём участвовал. Отсюда пошла традиция брать ветви пальм на Востоке. В России, где климат существенно более холодный, это ветви распустившихся верб», — пояснил священник.
Вербные букеты — важный атрибут праздника. Их ставят в домах как знак причастности к этому событию. Вербы освящают в храмах, и они сами становятся небольшими святынями. Однако важно помнить, что значение имеет не сама верба, а событие, которое она символизирует. Освященные веточки вербы можно поставить рядом с иконой или использовать для украшения стола — как напоминание о чудесах, которые совершил Иисус Христос.
Как провести Вербное воскресенье.
Для православных христиан самое важное в этот день — участие в богослужениях. Вечернее богослужение в субботу и утренняя служба в воскресенье — обязательные элементы празднования.
«Вечером хорошо будет исповедоваться, покаяться в своих грехах, а утром, в воскресный день, в день Вербного воскресенья, прийти на службу и причаститься», — подчеркнул священник.
Важно помнить, что некоторые обычаи, связанные с вербой, могут быть суевериями и не иметь отношения к истинной вере. Так, размахивание веточками, лёгкое прикосновение к людям или вкладывание в вербу особого смысла — это суеверия.
«Если веришь в Бога, то это вера в Бога. Если веришь в суеверие, в суетную веру, то это что-то другое получается», — заключил Филипп Ильяшенко.