Священник Ильяшенко раскрыл важные запреты и смысл Вербного воскресенья

Вербные букеты — важный атрибут праздника. Их ставят в домах как знак причастности к этому событию. Вербы освящают в храмах, и они сами становятся небольшими святынями. Однако важно помнить, что значение имеет не сама верба, а событие, которое она символизирует. Освященные веточки вербы можно поставить рядом с иконой или использовать для украшения стола — как напоминание о чудесах, которые совершил Иисус Христос.