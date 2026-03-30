В Красноярске до сих пор не утвердили правила размещения самокатов

В Красноярске до сих пор не приняты документы, регулирующие работу электросамокатов. Об этом в своих соцсетях заявил депутат краевого ЗС Илья Зайцев.
Напомним, сезон самокатов в городе уже стартовал. В этом году компаний для их аренды стало больше — в городе одновременно работает три оператора. Это означает и увеличение парка самокатов. По информации депутата, первые жалобы на хаотичную парковку уже поступили.
В сентябре прошлого года в правила благоустройства города внесли отдельный раздел по средствам индивидуальной мобильности. В нем прописаны ограничения по размещению, обязанности операторов, требования к парковке и возможность эвакуации.
Зоны запрета, места ограничения скорости и порядок эвакуации должны были утвердить отдельным правовым актом администрации — до этих пор правила благоустройства не работают. По данным депутата, эти документы пока так и не были приняты.
Зайцев направил в мэрию обращение на имя первого заместителя главы города, курирующего это направление, с просьбой сообщить, на каком этапе находится утверждение.
