В аэропорту Красноярска изъяли опасный саженец из Вьетнама

В международном аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза саженца из Вьетнама. Как сообщила пресс-служба ведомства, запрещенную подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска обнаружили при досмотре пассажиров рейса из Нячанга.
Декоративное растение привезла семейная пара. По их словам, саженец им подарил местный житель во время путешествия. При этом растение ввозилось без фитосанитарного сертификата.
Саженец изъяли и уничтожили. На туриста составили административный материал.
