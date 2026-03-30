Красноярские школьники создали платформу для IT-учеников и взяли серебро на всероссийском фестивале

Как рассказали в правительстве Красноярского края, Алексей Бакланов, Вероника Маллер, Артем Исаенко, Никита Скорых и Вячеслав Бессонов представили прототип цифровой платформы для учеников технопарков по всей стране.
Их разработка решает реальную проблему: достижения ученика разбросаны по разным местам — сертификаты здесь, проекты там, командная работа нигде толком не зафиксирована. Созданный ребятами сервис собирает все в одном месте: портфолио, сертификаты, история участия в командах. Наставник через личный кабинет видит динамику развития каждого ученика и может оценивать его активность. Платформа состоит из двух модулей — для школьника и для педагога.
Проект был представлен в кейсе «Карта коллабораций» направления «Информационные технологии» и получил серебро среди более 450 участников из 13 регионов страны в возрасте от 11 до 18 лет. На протяжении недели школьники соревновались в трех направлениях: робототехника, дизайн и медиа, IT и VR/AR.
