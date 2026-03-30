Демешин потребовал устранить недочёты на комсомольском стадионе «Авангард»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале прокомментировал состояние стадиона «Авангард» после жалоб горожан в соцсетях. По сообщениям жителей, асфальт на беговых дорожках буквально рассыпается, поле вздулось, пройти безопасно почти невозможно, а строительный мусор разбросан по всей территории.
«Зимой я лично осматривал стадион и тогда нам озвучили срок сдачи — “этой весной”. А теперь через соцсети узнаю, что всё это рассыпается при малейшем касании. И всё это — в Год спорта, объявленный в крае», — отметил Демешин.
Губернатор поручил главе города Комсомольска-на-Амуре расторгнуть договор с недобросовестной подрядной организацией. «Выявленные некачественные работы ей оплачиваться не будут. В кратчайшие сроки нужно определить нового подрядчика», — потребовал он.
Демешин подчеркнул, что современный, качественный и безопасный стадион должен быть сдан ко Дню города. «За это глава города Дмитрий Заплутаев несёт персональную ответственность», — добавил губернатор.