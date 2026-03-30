В аварии на Театральной площади в Ростове пострадали два человека

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, в которой в ночном ДТП на Театральной площади в Ростове пострадали два человека. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, 29-летний водитель за рулем «Тойоты Камри» не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной полосе. В результате нарушения правил он протаранил «Хендэ Солярис» под управлением 27-летнего парня.
— От мощного столкновения иномарок различные травмы получили двое пассажиров «Хендэ» в возрасте 35 и 37 лет. Сейчас инспекторы продолжают выяснять все детали произошедшего, — пояснили дорожные полицейские.
Правоохранители настоятельно просят жителей соблюдать правила очередности проезда перекрестков и всегда учитывать скорость приближающегося транспорта в темное время суток.
