Из Башкирии за пределы страны выдворят около 70 иностранцев

Полиция республики провела профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Источник: МВД по РБ

Полицейские проверили более 2000 объектов возможного места проживания или работы иностранных граждан и выявили более 340 административных правонарушений.

«Возбуждено более 120 уголовных дел, приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации в отношении около 70 иностранных граждан, уже выдворено — 8. Вынесено около 20 представлений о неразрешении въезда в нашу страну. Сотрудники подразделений по вопросам миграции, совместно с подразделениями ГАИ выявили 10 административных правонарушений при эксплуатации транспортных средств и осуществлении перевозочной деятельности», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Кроме того, на камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД «попались» более 100 водителей-иностранцев.

Со всеми проверенными иностранными гражданами были проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения действующего уголовного и административного законодательства РФ.