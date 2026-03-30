Рейсов Москва — Владивосток станет больше с конца мая

С конца мая частота полетов между Москвой и Владивостоком существенно вырастет. В разгар летних отпусков и школьных каникул авиакомпании будут выполнять до 42 рейсов в неделю, что позволит пассажирам выбирать более удобное время для поездок на Дальний Восток и обратно. Об этом сообщили в правительстве Приморья.
Основной объем перевозок обеспечит «Аэрофлот» — до 33 рейсов в неделю. Еще часть рейсов возьмут на себя авиакомпании «Россия» и «АйФлай». В салонах самолетов шаг кресел сопоставим с расстоянием между креслами на аналогичных бортах «Аэрофлота», так что пассажиры могут рассчитывать на привычный уровень комфорта.
В компании подчеркивают, что продолжают расширять маршрутную сеть и развивать социально ориентированные программы перевозок.