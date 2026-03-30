Аномальное тепло: март в Москве может стать самым теплым с 2007 года

Март в Москве по температурным показателям опережает рекорд 2007 года и может стать самым теплым за всю историю наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По данным синоптиков, средняя месячная температура уже достигла плюс 4,5 градуса. Среднесуточный показатель с начала месяца составил плюс 11,7 градуса, что соответствует климатической норме начала мая.
Отмечается, что текущие значения превышают температурный график самого теплого марта, зафиксированного в 2007 году.
По прогнозам, теплая погода сохранится до конца месяца, что повышает вероятность установления нового рекорда.
