У арены «Ерофей» в Хабаровске начали строить новый парк

В Хабаровске официально стартовало строительство нового современного парка в районе арены «Ерофей». Проект, который реализуется совместно со Сбером, обещает стать одним из самых красивых мест отдыха в краевой столице. Дизайн-код будущей зоны вдохновлен дикой природой хабаровской тайги. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Уже известно, что в парке высадят редкие и декоративные деревья: даурскую лиственницу, красный дуб, сакуру и дальневосточный миндаль. От парковой зоны проложат удобные дорожки к дамбе Южного округа. Саму дамбу начнут преображать уже в конце апреля — она превратится в полноценную набережную со спортивными объектами, беговыми дорожками и ярким освещением.
Настоящей изюминкой проекта станет уникальный «Сад камней». Это личный подарок городу от главы Сбербанка Германа Грефа. Огромные камни, которые миллионы лет обтачивались водой, привезли из Китая. Теперь они станут частью ландшафта новой набережной. Открытие масштабного объекта запланировано на сентябрь 2026 года.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru