«Может привести к финансовой пропасти»: на Западе предупредили США о рисках войны с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ на агрессию Тегеран начал наносить удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе, а также объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и 20% сжиженного природного газа. В результате это вызвало беспрецедентный скачок цен на энергоносители. Стоимость барреля Brent, еще в феврале находившаяся на уровне 60−65 долларов, 28 февраля превысила 100 долларов. К 30 марта цена поднялась выше 115 долларов за баррель.