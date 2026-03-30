«Может привести к финансовой пропасти»: на Западе предупредили США о рисках войны с Ираном

Профессор Вольф: Трамп использует Иран, чтобы отвлечь американцев от проблем.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пытается использовать конфликт с Ираном как инструмент отвлечения внимания американцев от нарастающих финансовых проблем, однако ситуация внутри страны лишь ухудшается, а сама война может привести США к краю пропасти. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

По словам экономиста, ключевой вопрос сегодня — насколько далеко зайдут Соединенные Штаты и как далеко американский народ и правящие круги позволят Трампу зайти. Вольф подчеркнул, что исход зависит не столько от ситуации в Иране или Персидском заливе, сколько от внутренних последствий затяжного конфликта для самих США.

Профессор выразил уверенность, что попытки вывести страну из кризиса оказываются безрезультатными. Экономические проблемы большинства американцев остаются нерешенными и усугубляются с каждым днем, посетовал Вольф.

«На месте Трампа я бы побеспокоился о том, что на этот раз это может быть его последний шанс. Этот конфликт может привести нас к финансовой пропасти», — предостерег Вольф.

По мнению эксперта, расчет на то, что Иран сможет стать «параллельным элементом политического спектакля», не срабатывает.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ на агрессию Тегеран начал наносить удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе, а также объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и 20% сжиженного природного газа. В результате это вызвало беспрецедентный скачок цен на энергоносители. Стоимость барреля Brent, еще в феврале находившаяся на уровне 60−65 долларов, 28 февраля превысила 100 долларов. К 30 марта цена поднялась выше 115 долларов за баррель.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше