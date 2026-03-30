В Таганроге после атаки БПЛА повреждены почти 40 домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Почти 40 домов, три предприятия, 10 автомобилей и остекление в школе получили повреждения в Таганроге Ростовской области после атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.
По данным властей, в результате атаки БПЛА ВСУ на Таганрог в ночь на понедельник погиб один человек, еще восемь обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована.
«Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе… Повреждения получили также три предприятия», — написала Камбулова в Telegram.
Из дома на улице Свободы были эвакуированы люди. Для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами территория будет перекрыта.