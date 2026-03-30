Мастер Рыж дал советы, как не вырастить грибок в стиральной машине и посудомойке

Чтобы избежать появления плесени в стиральной машине и посудомоечной машине, необходимо соблюдать определённые правила ухода за ними. Мастер по ремонту техники Олег Рыж поделился с РИАМО своими рекомендациями.
Во-первых, не стоит стирать одежду в стиральной машине на быстрых режимах при температуре 30 градусов. Грибок, вызывающий плесень, любит тёплую и влажную среду. Поэтому лучше выбирать более длительные режимы стирки и сушки.
Во-вторых, не следует использовать слишком много геля или густого кондиционера для стирки и мытья посуды. Остатки моющих средств могут оседать на пластике и резиновых деталях, создавая благоприятные условия для размножения плесени.
После окончания цикла стирки или мойки посуды важно оставлять дверцу машины приоткрытой, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха. Это поможет предотвратить образование влажной и тёмной среды, способствующей размножению грибка.
Если плесень всё же появилась, не стоит паниковать. Для борьбы с ней можно использовать кипяток и агрессивные химические средства. Сначала нужно очистить резиновые манжеты и сливные фильтры с помощью губки и хлорсодержащего средства. Затем в стиральную машину можно залить стакан жидкого отбеливателя или засыпать 100 граммов лимонной кислоты и запустить самый длинный цикл на максимальной температуре.