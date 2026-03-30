Золотой медалист Алексей Бугаев рассказал о конкуренции на Паралимпиаде

Известный горнолыжник Алексей Бугаев поделился с корреспондентом krsk.aif.ru информацией об уровне конкуренции на прошедшей в Италии Паралимпиаде — 2026.
«Выделять никого не хочу, все ребята большие молодцы! За годы нашего отсутствия конкуренция выросла, уровень катания изменился. Но и мы на месте не стояли! Наш старший тренер Александр Назаров придумал план подготовки и выступления в соревнованиях вместе с олимпийцами, что помогло нам не только держать уровень, но и поднять его. Это сказалось и на результатах на играх в Италии», — отметил спортсмен.
Рассказал Алексей и о соперничестве за паралимпийское золото.
«В первой попытке мой главный соперник совершил ошибку и потерял все шансы на медаль. Так что мне оставалось только сделать свою работу и довести дело до конца во второй, сохранив преимущество. Я ему позволил победить в суперкомбинации, не доехав совсем чуть-чуть до финиша, лидируя с явным отрывом, он облегчил мне задачу в слаломе. Так что мы квиты!», — сказал горнолыжник.
Напомним, на Паралимпиаде, прошедшей в марте этого года, красноярец Алексей Бугаев выиграл золотую и две бронзовые медали. Вернувшись из Италии, горнолыжник выиграл чемпионат России и дал интервью krsk.aif.ru, в котором рассказал о тренировках, семье и планах на будущее.