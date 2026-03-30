Под Борисовом шестилетний мальчик утонул в реке за километр от дома

В Борисовском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели шестилетнего мальчика, сообщил телеграм-канал Следственного комитета.
Трагедия произошла в воскресенье, 29 марта. В выходной день мальчик вместе с родителями был в гостях у родственников в деревне Новоселки. Примерно в 17.40 мальчик остался во дворе без присмотра. Через какое-то время родственники его не нашли и забеспокоившись начали искать. Через полчаса дедушка обнаружил ребенка в реке Березина примерно в километре от дома. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
На месте работали следователи и специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
— В ходе проверки особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые привели к гибели ребенка, — прокомментировали в СК.
А еще сообщили, что подросток утонул в искусственном водоеме под Рогачевом, выйдя из дома погулять.
