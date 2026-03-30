В Ачинске студентка попала под уголовку за дропперство

В Ачинске 18-летняя девушка подозревается в дропперстве для мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Правоохранители установили, что 18-летняя студентка одного из техникумов Ачинского округа нашла предложение о заработке легких денег в интернете. Девушка перешла по указанной ссылке и связалась с «работодателем». Ей предложили сдать в аренду свой банковский счет для перевода через него денежных средств.

«Ачинка согласилась с условиями криминальной подработки. Однако ее трудовая деятельность была недолгой — один день. За свои услуги студентка успела заработать 5 тысяч рублей», — рассказали в краевой полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ. Студентке грозит до 3 лет лишения свободы. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские напоминают, что такой вид заработка является противозаконным. Каждый, кто сдал в аренду свои банковские счета, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

