В двух хуторах Волгоградской области произошла вспышка бруцеллеза и бешенства

В Волгоградской области в двух районах с 26 марта действуют ограничения в сельских поселениях.

В Волгоградской области в двух районах с 26 марта действуют ограничения в сельских поселениях в связи с вспышкой бешенства и бруцеллеза. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова и приказе облкомветеринарии.

Так, в хуторе Мазинский Нехаевского района на улице Центральной был зафиксирован очаг бешенства. Меры по ограничения действуют по постановлению главы региона.

В хуторе Сизов Чернышковского района также введен карантин по бруцеллезу. Ликвидация инфекции проходит на территории местного животноводческого хозяйства.