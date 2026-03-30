Академик Онищенко рассказал о мерах защиты от нового штамма ковида «Цикада»

Пока новый вариант коронавируса, который маскируется под обычную простуду, в России не появился.

Заболеваемость коронавирусом в России находится на стабильном уровне, характерном для весеннего периода. Переживать из-за распространения в стране нового штамма «Цикада», который начал циркулировать в других государствах, пока не стоит. Об этом в интервью aif.ru рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Пока нет данных о том, что этот вариант коронавируса может моментально распространиться. Эпидемический потенциал мы пока не фиксируем, однако это не значит, что ничего делать не нужно», — сказал Онищенко.

Врач рекомендует соблюдать меры безопасности и личной гигиены, к которым россияне привыкли еще с периода пандемии. При заболевании необходимо обратиться к специалистам, чтобы они поставили диагноз: не стоит заниматься самолечением.