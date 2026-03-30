В Новосибирске до конца года откроют центр медицины катастроф для врачей

В кампусе Новосибирского госуниверситета до конца 2026 года запустят уникальный центр подготовки специалистов медицины катастроф. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

«Изюминкой» центра станет профильный блок для совместных тренировок врачей, спасателей и волонтеров с командами МЧС. Участники будут отрабатывать действия в экстренных ситуациях на стыке медицины и спасательных служб.

Центр площадью 1400 кв. м оснастят профессиональными тренажерами, реалистичными манекенами и аудиовизуальными системами. Это позволит моделировать техногенные аварии, природные катаклизмы и производственные инциденты.

На манекенах разного уровня сложности студенты освоят навыки от инъекций и ухода за пациентами до установки катетеров и послеоперационного ведения.

Отдельный блок посвятят акушерству и гинекологии.