Нижегородская область заняла 52 место по строительству жилья в России

Нижегородская область оказалась на 52 строчке в рейтинге российских субъектов по вводу жилья. Исследование представили эксперты РИА Новости.
По данным аналитиков, в 2025 году объем введенного жилья в регионе составил 1 757 «квадратов». Показатель упал на 12,6%. На одного жителя в среднем приходится 0,578 квадратных метров.
Первое место в рейтинге заняла Ленинградская область, второе — Тюменская. Топ-3 заключила республика Алтай. Аутсайдерами исследования стали Чукотский автономный округ, Мурманская и Магаданская области.
