Открывать окна предложили недовольным духотой в нижегородских автобусах

Жителей Нижнего Новгорода проинформировали о причинах сохранения повышенной температуры в общественном транспорте, несмотря на потепление погодных условий. Об этом сообщили в НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ответ ЦРТС Нижегородской области.
Режим температуры в транспортных средствах регулируется в соответствии с национальными стандартами, утверждёнными Министерством транспорта Российской Федерации.
Согласно действующим нормам, при средней суточной температуре воздуха ниже +5 градусов Цельсия, в салонах разрешается поддерживать температуру не ниже +12 градусов. В летний период, когда наружная температура превышает +20 градусов, допустимая температура в салоне не должна выходить за пределы +25 градусов.
В Центре развития транспортных систем подчеркнули, что эти нормативы разработаны с учётом как комфорта пассажиров, так и технических возможностей систем обогрева и вентиляции.
Управление мощностью систем отопления производится централизованно, с соблюдением установленных правил и особенностей подвижного состава.
В ситуациях, когда в салоне становится излишне жарко, пассажирам рекомендуется самостоятельно регулировать вентиляцию, открывая окна или люки, предусмотренные конструкцией транспортного средства. При этом следует проявлять внимание и уважение к другим пассажирам, чтобы не создавать им неудобств.
Напомним, что нижегородцы уже жаловались на темпеатуру в салонах общественного транспорта в феврале. В то время как в трамваях слишком жарко, настолько, что пассажирам приходится снимать верхнюю одежду, в электробусах, наоборот, холодно. Однако все это не помешало счесть нижегородский транспорт лучшим в РФ.
