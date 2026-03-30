36 пьяных красноярцев сели за руль в последние выходные марта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие выходные задержали 36 водителей в состоянии опьянения.
Среди задержанных — 6 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся к ответственности за нетрезвое вождение. Им грозит уголовное преследование. Также остановлены 2 водителя без прав, управлявшие транспортом в состоянии опьянения.
Кроме того, произошли две аварии по вине нетрезвых водителей.
В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. Им грозят штрафы в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону «Синяя линия» 263−10−19 или через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.
