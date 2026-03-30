В Прикамье конец марта и начало апреля останутся аномально теплыми

Весна в Пермском крае все увереннее набирает ход и не сдает позиций. Метеорологи говорят о вновь предстоящих теплых и сухих днях. Конец марта и начало апреля принесут очередную порцию тепла. Отклонение температуры воздуха от климатической нормы составит +8…+9 градусов.
В последние дни первого месяца весны, 30 и 31 марта, ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит −3…+2 градуса, днем поднимется к отметке +15 градусов. Начало апреля пройдет без существенных изменений.
По данным портала «Метеоролог и я», исключением станет предстоящая пятница, 3 апреля. В Прикамье при прохождении атмосферного фронта пройдет небольшой дождь, дневная температура воздуха окажется чуть ниже — в пределах +7…+12 градусов.
В воскресенье дневной прогрев воздуха составит уже привычные +15 градусов.
К 30 марта приток воды в Камское водохранилище превысит 1000 куб. метров в секунду. Это даст формальный старт началу весеннего половодья 2026 года.