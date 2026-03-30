Перенос ЛЭП по проекту ТР-53 обойдется в 253,3 млн рублей

В Перми ищут подрядчика для выноса высоковольтных линий электропередач в рамках строительстве дороги ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Второй этап проекта предусматривает работы на участке от ул. Грибоедова до моста через реку Чикулайку, их стоимость составит 253,3 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.