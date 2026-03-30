Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перенос ЛЭП по проекту ТР-53 обойдется в 253,3 млн рублей

Заказчиком выступает ПАО «Россети Урал».

Источник: Комсомольская правда

В Перми ищут подрядчика для выноса высоковольтных линий электропередач в рамках строительстве дороги ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Второй этап проекта предусматривает работы на участке от ул. Грибоедова до моста через реку Чикулайку, их стоимость составит 253,3 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В рамках строительства дороги подрядчику предстоит осуществить комплексный вынос инженерных коммуникаций. В зону работ попадают высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 кВ, распределительных сетей 6 кВ и 0,4 кВ, а также волоконно оптические линии связи (ВОЛС). Планируется демонтировать старые опоры и провода и построить новые кабельные линии.

Заказчиком выступает ПАО «Россети Урал». Заявки на участие принимаются до 1 апреля, а итоги конкурса станут известны 9 апреля. Напомним, что на магистрали ТР-53 сейчас идет этап 2.1. Из-за необходимости переустройства инженерных коммуникаций дорожное строительство временно приостановлено.