Двойное убийство во время вечеринки совершила женщина в Биробиджане

Следователи собрали доказательства и передали дело в суд.

В Биробиджане в суд направлено уголовное дело против 43-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве двух мужчин, сообщили в Следственном комитете по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным следствия, вечером 13 сентября 2025 года женщина познакомилась с мужчиной в магазине и затем пришла к нему домой, чтобы вместе выпить. В квартире находился ещё один мужчина — друг хозяина. В ходе застолья между ними возник конфликт: сначала из-за возможного похищенного телефона, а затем из-за того, что гостья захотела уйти домой.

Разозлившись, женщина взяла нож и ударила им обоих мужчин по ногам. От полученных ран они скончались на месте. После этого подозреваемая вложила нож в руку одного из погибших и ушла.

Обвиняемая находится под стражей. Следствие собралo полную доказательственную базу, и уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.