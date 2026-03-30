Вербная неделя началась у верующих 30 марта, а после наступит Страстная седмица

Вербное воскресенье — в 2026 году приходится на 4 апреля. В ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье совершается Всенощное бдение. Верующие приносят в храм букеты вербы, чтобы освятить их. После заутрени, возвратившись домой, родители непременно будили детей легкими ударами вербы, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба».