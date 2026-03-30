Вербная неделя началась у верующих 30 марта, а после наступит Страстная седмица

Из года в год даты меняются — они зависят от дня празднования Пасхи. В 2026 году Вербная неделя стартует 30 марта, а закончится 5 апреля. После чего наступит Страстная седмица, а 12 апреля верующие отметят главный праздник — Светлое Христово Воскресение.
Часто в литературе можно встретить другие названия — Цветная неделя, Цветоносная или Вербохлест.
В первый день Вербной недели существовал такой обычай: теща непременно должна была прийти в дом к зятю с подарками и пожелать всего наилучшего. В этот день вспоминают преподобного Алексия, человека Божия, преподобного игумена Калязинского Макария, преподобного иеросхимонаха Парфения Киевского, мученика Марина Кесарийского.
На 31 марта приходятся памятные дни святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, преподобного монаха Анина Халкидонского, мучеников Трофима и Евкарпия.
В среду, 1 апреля, вспоминают Смоленскую икону Божией Матери «Умиление»; 2 апреля православные чтят память преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных, преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского, мученицы Фотины, ее сыновей и других.
Вербная пятница приходится на 3 апреля — день памяти преподобного Иакова, епископа Катанского, святого Кирилла, епископа Катанского, святого Фомы, патриарха Константинопольского, священномученика Владимира, пресвитера.
Затем наступает Лазарева суббота — было принято срезать вербные ветки, вечером их освящали в церкви. Хозяйки готовили брагу, гречневые блины, кашу, рыбный курник.
Вербное воскресенье — в 2026 году приходится на 4 апреля. В ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье совершается Всенощное бдение. Верующие приносят в храм букеты вербы, чтобы освятить их. После заутрени, возвратившись домой, родители непременно будили детей легкими ударами вербы, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба».
Вербная неделя приходится на Великий пост и предшествует Страстной неделе. Поэтому в течение всего периода не следует забывать о воздержании — духовном и телесном.