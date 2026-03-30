Слюсарь рассказал о состоянии пострадавшей при атаке БПЛА в Таганроге

Пострадавшая при атаке БПЛА в Таганроге находится в стабильном состоянии.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Одна из пострадавших при атаке БПЛА в Таганроге Ростовской области находится в больнице в стабильном состоянии, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в ходе массированной атаки в ночь на понедельник отражено и уничтожено более 60 БПЛА в городе Таганрог и еще в шести районах области. В Таганроге один человек погиб, еще восемь обратились за медицинской помощью.

«Одна из пострадавших находится в больнице, медики оценивают ее состояние как стабильное, оказывают необходимую помощь», — написал он в Telegram-канале.

Еще семь пострадавших отказались от госпитализации, медицинская помощь им была оказана на месте, добавил он.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
