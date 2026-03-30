Пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог находится в стабильном состоянии

Губернатор Юрий Слюсарь рассказал о состоянии пострадавшей при атаке на Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 30 марта, Ростовская область подверглась массированному воздушному удару. Пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.

— Женщина сейчас в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Еще семь человек получили легкие травмы и от госпитализации отказались, — уточнил глава региона.

Всего над приморским городом и шестью прилегающими районами силы ПВО сбили более 60 беспилотников. Основные разрушения пришлись на инфраструктуру: обломки повредили 27 частных и 12 многоквартирных домов, среднюю школу № 26, а также десяток автомобилей. Вспыхнувшие пожары оперативно потушили спасатели.

Ликвидация последствий продолжается. Из-за неразорвавшихся фрагментов БПЛА временно эвакуированы жильцы одной из таганрогских многоэтажек, территорию проверяют саперы. Кроме того, в неклиновском селе Николаевка из соображений безопасности перекрыли поврежденный газопровод.

