В ночь на понедельник, 30 марта, Ростовская область подверглась массированному воздушному удару. Пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.
— Женщина сейчас в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Еще семь человек получили легкие травмы и от госпитализации отказались, — уточнил глава региона.
Всего над приморским городом и шестью прилегающими районами силы ПВО сбили более 60 беспилотников. Основные разрушения пришлись на инфраструктуру: обломки повредили 27 частных и 12 многоквартирных домов, среднюю школу № 26, а также десяток автомобилей. Вспыхнувшие пожары оперативно потушили спасатели.
Ликвидация последствий продолжается. Из-за неразорвавшихся фрагментов БПЛА временно эвакуированы жильцы одной из таганрогских многоэтажек, территорию проверяют саперы. Кроме того, в неклиновском селе Николаевка из соображений безопасности перекрыли поврежденный газопровод.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.