Адвокат Хаминский: За выращивание шалфея предсказателей грозит срок восемь лет

Юрист Александр Хаминский сообщил, что российским дачникам может грозить уголовная ответственность за выращивание некоторых растений, включая шалфей предсказателей. По его словам, такие растения входят в перечень запрещенных, установленный правительством.
— Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, которые запрещено культивировать и распространять, установлен постановлением правительства № 934, — уточнил специалист.
Он отметил, что в список также включены конопля, мак снотворный и другие виды, содержащие наркотические или психотропные вещества. Их культивирование и распространение запрещено законом.
Хаминский пояснил, что за подобные нарушения предусмотрены как штрафы, так и более строгие меры. Ответственность может наступать не только за выращивание, но и за отказ уничтожить дикорастущие растения на участке.
По его словам, при значительном количестве растений наступает уголовная ответственность. В таком случае, отметил юрист, наказание может достигать до восьми лет лишения свободы, передает РИА Новости.
