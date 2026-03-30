Разработана желе-добавка для спортивного питания

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) получили образцы желирующего соединения для создания продуктов функционального питания. Они актуальны для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Функциональные продукты, помимо питательной ценности, содержат полезные компоненты, благотворно влияющие на здоровье. Они обогащены пробиотиками, витаминами и минералами, помогают восполнять дефициты, укрепляют иммунитет и улучшают работу организма», — рассказали в пресс-службе.
Основой для желе стал карбоксиэтилхитозан. Он эффективен в функциональном питании благодаря своей уникальной структуре. Соединение обладает высокой пористостью и адсорбционной способностью, не просто поглощает и удерживает полезные компоненты, но и позволяет им высвобождаться постепенно. Наличие активных групп в молекуле полимера дает возможность удерживать витамины, минералы, антиоксиданты, защищая их от разрушения в агрессивной среде желудка.
«Практическая ценность карбоксиэтилхитозана заключается в возможности его применения для снижения уровня холестерина. Высокая жиросвязывающая способность полимера может быть использована при производстве продуктов, снижающих скорость всасывания и переваривания липидов», — добавили в пресс-службе.
Ученые в рамках проекта по программе «Приоритет-2030» провели синтез образцов карбоксиэтилхитозана. Затем в лабораторных условиях они исследовали зависимость набухания биополимеров, подбирая время и температуру выдержки для того, чтобы получить наиболее функциональный полимер.
Ученые пришли к выводу, что, варьируя условия синтеза карбоксиэтилхитозана, можно контролировать свойства полимера и обеспечить целевые свойства продуктов функционального назначения. В дальнейшем ученые вуза проведут микробиологические исследования разработанных соединений для оценки их эффективности и безопасности с точки зрения пищевой промышленности. Планируется приступить к внедрению на производство добавки (желирующей системы) как компонента продуктов функционального назначения.