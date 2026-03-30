Разработана желе-добавка для спортивного питания

Основой для желе стал карбоксиэтилхитозан. Он эффективен в функциональном питании благодаря своей уникальной структуре. Соединение обладает высокой пористостью и адсорбционной способностью, не просто поглощает и удерживает полезные компоненты, но и позволяет им высвобождаться постепенно. Наличие активных групп в молекуле полимера дает возможность удерживать витамины, минералы, антиоксиданты, защищая их от разрушения в агрессивной среде желудка.