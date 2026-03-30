На российский реестр воинского учета совершили более 19 млн атак

На российский реестр воинского учета совершено больше 19 млн атак, сообщил изданию «Красная звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.
«Необходимо отметить, что на протяжении всего периода эксплуатации реестр воинского учета подвергается атакам со стороны хакерских группировок. Основные серверы, с которых они осуществляются, расположены в США и Аргентине. Всего было совершено более 19 миллионов атак», — рассказал он.
Бурдинский отметил, что информация защищена, это позволило избежать утечек персональных данных.
Единый реестр воинского учета заработал 1 ноября 2024 года. В нем содержатся данные о гражданах, связанные с воинским учетом и военной службой. Информация, которую вносят в реестр, содержит в том числе личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья.
В этой системе действует реестр повесток, в котором размещаются все подобные уведомления (связанные с прохождением медосвидетельствования, прохождением призывной комиссии, уточнением документов воинского учета и отправкой к прохождению срочной службы). Повестки направляются лично под расписку, заказным письмом, а также размещаются в реестре повесток. Повестка считается врученной после подписи (в случае личного вручения), в день вручения заказного письма и спустя семь дней после ее размещения в реестре.
В декабре 2025 года появилась информация о взломе реестра. Тогда Минобороны назвало такие сообщения «вбросами» и заявило, что реестр функционирует в штатном режиме.
Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Его ведением занимается Минобороны. Первый этап создания Единого воинского учета завершился 1 ноября прошлого года. В августе этого года глава Минобороны Андрей Белоусов объявил о завершении создания Государственной системы единого воинского учета.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.