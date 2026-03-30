На российский реестр воинского учета совершили более 19 млн атак

В этой системе действует реестр повесток, в котором размещаются все подобные уведомления (связанные с прохождением медосвидетельствования, прохождением призывной комиссии, уточнением документов воинского учета и отправкой к прохождению срочной службы). Повестки направляются лично под расписку, заказным письмом, а также размещаются в реестре повесток. Повестка считается врученной после подписи (в случае личного вручения), в день вручения заказного письма и спустя семь дней после ее размещения в реестре.