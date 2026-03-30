Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские дорожники спасли от подтопления жилые дома в поселке Минино

Специалисты пролили горячей водой ледяной затор и восстановили отток.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 30 марта красноярские дорожники спасли от подтопления жилые дома в поселке Минино. Как сообщили в САТП, из-за перемерзания водопропускной трубы вода начала быстро скапливаться, создавая угрозу строениям.

Дорожники оперативно прибыли на место, пролили горячей водой ледяной затор и восстановили отток. Ситуация нормализовалась.

В администрации города добавили, что продолжают держать на контроле состояние ручьев и малых рек.

Ранее мы писали, что 28 марта на Бадалыкском кладбище клещ впился в голову 12-летней девочки. Семья привезла ребенка к медикам на следующий день после случившегося.