Ночью 30 марта красноярские дорожники спасли от подтопления жилые дома в поселке Минино. Как сообщили в САТП, из-за перемерзания водопропускной трубы вода начала быстро скапливаться, создавая угрозу строениям.
Дорожники оперативно прибыли на место, пролили горячей водой ледяной затор и восстановили отток. Ситуация нормализовалась.
В администрации города добавили, что продолжают держать на контроле состояние ручьев и малых рек.
