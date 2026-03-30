Государство возьмет под контроль рынок рассрочки в России с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу нормы, которые регулируют рынок рассрочек.

Так, теперь все операторы, предоставляющие такую услугу, обязаны войти в специальный реестр Банка России. Кроме того, если сумма обязательств превышает 50 тысяч рублей, информация о сделке попадет в бюро кредитных историй и будет учитываться при оценке долговой нагрузки.

Закон запрещает продавцам завышать стоимость товара при покупке в рассрочку. Ценник будет одинаковым независимо от того, платит покупатель сразу или решает воспользоваться отсрочкой. Скрытые проценты и комиссии, которые раньше маскировали под разницу в ценах, исключаются, пишет Om1 Новосибирск.

Максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев. С 2028 года этот период сократится до четырех месяцев. За просрочку нельзя будет взимать больше 20% годовых от суммы долга.

Операторам запретили брать с клиентов комиссию за саму услугу или за внесение платежей, а также навязывать дополнительные услуги.

