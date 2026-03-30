В Пермском филиале Президентской академии состоялось торжественное вручение дипломов

В молодежном центре «Кристалл» прошла церемония вручения дипломов выпускникам Пермского филиала Президентской академии заочной и очно-заочной форм обучения по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруденция». Документы о высшем образовании получили 143 выпускника вуза, из них 11 человек — с отличием.
В торжественном мероприятии принял участие почетный гость — первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.
По традиции первыми на сцену поднялись отличники учебы. Красные дипломы получили выпускники во всех четырех направлений подготовки.
— Выпускники нашего вуза занимают руководящие посты в системе государственного и муниципального управления, бизнесе, реальном секторе. Желаю и сегодняшним выпускникам достичь максимальных высот на своем жизненном и профессиональном пути. Надеюсь, что вы и дальше будете на связи со своими наставниками и преподавателями, а мы всегда ждем вас в наших стенах, — поздравил выпускников директор Пермского филиала Президентской академии, кандидат социологических наук Игорь Орлов.
От лица выпускников с ответным словом выступил Сергей Гриднев:
— Сегодня у нас особенный день — день, к которому мы шли четыре года. Пермский филиал стал для нас местом, где мы не просто изучали основы управления, а формировались как профессионалы, учились мыслить критически, анализировать и находить решения в сложных ситуациях. Мы искренне благодарим наших преподавателей, которые щедро делились с нами знаниями и показывали, как применять их на практике. Спасибо вам за труд, терпение и поддержку! Особая благодарность научным руководителям за помощь в написании дипломных работ — они научили нас глубоко исследовать и делать собственные выводы. Сегодня, получая дипломы, мы осознаем: это не просто документ, а символ нашей готовности решать сложные задачи, работать на благо общества и защищать интересы людей.