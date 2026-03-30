В Пермском филиале Президентской академии состоялось торжественное вручение дипломов

— Сегодня у нас особенный день — день, к которому мы шли четыре года. Пермский филиал стал для нас местом, где мы не просто изучали основы управления, а формировались как профессионалы, учились мыслить критически, анализировать и находить решения в сложных ситуациях. Мы искренне благодарим наших преподавателей, которые щедро делились с нами знаниями и показывали, как применять их на практике. Спасибо вам за труд, терпение и поддержку! Особая благодарность научным руководителям за помощь в написании дипломных работ — они научили нас глубоко исследовать и делать собственные выводы. Сегодня, получая дипломы, мы осознаем: это не просто документ, а символ нашей готовности решать сложные задачи, работать на благо общества и защищать интересы людей.