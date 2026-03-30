В Красноярске упал лифт с девочкой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в одном из жилых домов по улице 1-я Хабаровская провалился лифт.

Источник: НИА Красноярск

Кабина резко упала с 14-го на 8-й этаж. В момент происшествия в лифте находилась 15-летняя девочка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму.

В 2026 году прокуратура уже дважды привлекала работников управляющей компании дома к административной ответственности за нарушения порядка содержания общедомового имущества.

Скоро будет проведена еще одна проверка, по результатам которой прокуратура даст правовую оценку действиям УК, застройщика, а также уполномоченных органов, ответственных за контроль технического состояния лифтового оборудования.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.