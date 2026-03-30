Нижний Новгород стал межрегиональным центром притяжения по профилактике деструктивного поведения подрастающего поколения. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
Мероприятие, организованное региональным минобразования, объединило более тысячи человек из семи регионов страны: Донецкая Народная Республика, Республика Башкирия, Пензенская, Кировская, Самарская и Нижегородская области, а также Пермский край.
Встреча прошла на площадке Института пищевых технологий и дизайна — филиала Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Главными спикерами события выступили: Владимир Негин, начальник Управления АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» по ПФО, Алексей Леонтьев, ветеран органов государственной безопасности, Татьяна Демидова, заместитель директора ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», Андрей Медведев — журналист ВГТРК, автор фильма «Предательство».
Участникам удалось получить от экспертов разносторонний взгляд на проблему и обсудить эффективные подходы к профилактике деструктивного поведения молодёжи.
«Нижегородская область является одним из активных регионов по разработке и внедрению практик по недопущению девиантного и деструктивного поведения подростков. Отдельно хотелось бы отметить системное межведомственное взаимодействие и готовность делиться опытом с коллегами из других регионов», — подчеркнула Татьяна Демидова, заместитель директора ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования».
Как сообщили в ведомстве, на мероприятии среди лучших практик по профилактике деструктивного поведения подрастающего поколения особо выделили опыт средней школы № 36 г. Дзержинска — победителя Всероссийского конкурса «Школа#безОбид» в номинации «Лучший опыт по научно-методическому сопровождению участников образовательных отношений по вопросам профилактики травли и созданию психологически безопасной образовательной среды». Школа реализует более 15 просветительских мероприятий по восстановительной медиации.
Также ярким примером стала Нижегородская кадетская школа имени героя России И. В. Гурова, где воспитательная деятельность строится на основе проектного управления, что позволяет объединить учебную, воспитательную и внеурочную деятельность, дойти до каждого ребёнка и услышать каждого родителя.
«В современном мире много рисков, особенно для молодых умов. Поэтому работа по профилактике деструктивного поведения молодёжи приобретает особое значение и должна строиться с учётом межрегионального опыта. Организация взаимодействия между регионами — одна из ключевых задач данного мероприятия. Ведь только при слаженном сотрудничестве и обмене опытом наши усилия в каждом отдельном регионе станут по-настоящему результативными. Именно поэтому такая деятельность должна вестись повсеместно. По итогам встречи участники договорились, что подобные мероприятия станут регулярными — не реже двух раз в год — чтобы делиться лучшими практиками и способствовать их масштабированию», — заключил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.