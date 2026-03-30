В Ростовской области уничтожили более 60 БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. БПЛА уничтожили в Таганроге и еще шести районах Ростовской области в ночь на понедельник, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Таганрог в ночь на понедельник погиб один человек, еще восемь обратились за медицинской помощью. Повреждения получили почти 40 домов, три предприятия, автомобили и остекление в школе.
«В ходе массированной атаки отражено и уничтожено более шести десятков БПЛА в городе Таганрог и еще в 6 районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском», — написал он в Telegram.
Всем пострадавшим помогут устранить последствия, добавил губернатор.