Благоустройство Большого проспекта В. О. начнется в 2026 году

Озеленение планируется за счет садов-трансформеров.

Источник: Комсомольская правда

Сад-трансформер в этом году впервые появится на Васильевском острове. Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в эфире передачи «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал, как его будут озеленять.

— На площади Европы и Большом проспекте появятся новые деревья и кустарники, но высаживать их будут не в грунт, а в кадки, — пояснил Разумишкин.

Причина — охранные зоны инженерных сетей. В таких местах сажать деревья в землю нельзя, поэтому город использует так называемые сады-трансформеры. Это временные зеленые зоны, которые после сезона перевозят на другое место или пересаживают.

По словам чиновника, похожий опыт уже был в Екатерингофе. Сейчас там благоустроенный парк, и с приживаемостью растений проблем не возникло. На Большом проспекте В. О. в этом году высадят 100 деревьев и 500 кустарников. Основные работы запланированы на 2027 год.