Вспышка наивысшего класса произошла на Солнце

Вспышка достигла наивысшего класса Х — этот уровень отмечается впервые за почти два месяца. Последний раз о вспышках такого класса на Солнце ученые сообщали в начале февраля.
«Последняя вспышка произошла сегодня в 06:19 — уровень X1.4 (очень сильная)», — говорится на сайте Лаборатории.
Ученые отмечают, что это второе заметное событие на Солнце за последние двое суток после ушедшего мимо Земли выброса плазмы 28 марта. В обоих случаях речь идет об одной и той же активной области.
По данным специалистов, основная масса выброшенного вещества уходит вбок. В то же время угол направления движения облака от направления на Землю не является полностью безопасным и периферийные части могут ее задеть.
Как сообщил ранее агентству РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников, вспышки на Солнце были и раньше и большого влияния на здоровье людей они не оказывают. Просто сейчас ученые их стали более внимательно изучать.
По словам Красникова, последствия вспышек сильно влияют на космические аппараты.