Вспышка наивысшего класса произошла на Солнце

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Очень сильная вспышка произошла на Солнце, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: NASA / SDO

Вспышка достигла наивысшего класса Х — этот уровень отмечается впервые за почти два месяца. Последний раз о вспышках такого класса на Солнце ученые сообщали в начале февраля.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 06:19 — уровень X1.4 (очень сильная)», — говорится на сайте Лаборатории.

Ученые отмечают, что это второе заметное событие на Солнце за последние двое суток после ушедшего мимо Земли выброса плазмы 28 марта. В обоих случаях речь идет об одной и той же активной области.

По данным специалистов, основная масса выброшенного вещества уходит вбок. В то же время угол направления движения облака от направления на Землю не является полностью безопасным и периферийные части могут ее задеть.

Как сообщил ранее агентству РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников, вспышки на Солнце были и раньше и большого влияния на здоровье людей они не оказывают. Просто сейчас ученые их стали более внимательно изучать.

По словам Красникова, последствия вспышек сильно влияют на космические аппараты.