С перевозчика взыскали 250 тысяч рублей за наезд на пешехода в Прикамье

Судебные приставы помогли жительнице Соликамска получить компенсацию морального вреда после того, как её сбил автобус, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.
Инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе в октябре 2023 года: автобус ПАЗ наехал на женщину. С тяжёлыми травмами — закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами рёбер, ключицы, лопатки, костей таза, разрывом лёгкого и пневмотораксом — пострадавшую экстренно госпитализировали. Месяц она провела в стационаре, затем начался долгий период реабилитации. Из-за ограничений по здоровью женщина уволилась с крупного промышленного предприятия. Даже спустя время последствия травмы напоминают о себе проблемами с дыханием и хроническими болями.
Суд удовлетворил иск пострадавшей к автотранспортному предприятию, назначив компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Однако перевозчик подал апелляцию: он настаивал, что женщина сама не убедилась в безопасности перехода, а кроме того, ей уже полагается выплата по страховке. Пермский краевой суд отказался признать поведение женщины грубой неосторожностью.
Руководство организации-должника предупредили о возможных штрафах и принудительных мерах. Чтобы избежать ареста активов, предприятие перечислило всю сумму в установленный срок.