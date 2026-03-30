С перевозчика взыскали 250 тысяч рублей за наезд на пешехода в Прикамье

Инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе в октябре 2023 года: автобус ПАЗ наехал на женщину. С тяжёлыми травмами — закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами рёбер, ключицы, лопатки, костей таза, разрывом лёгкого и пневмотораксом — пострадавшую экстренно госпитализировали. Месяц она провела в стационаре, затем начался долгий период реабилитации. Из-за ограничений по здоровью женщина уволилась с крупного промышленного предприятия. Даже спустя время последствия травмы напоминают о себе проблемами с дыханием и хроническими болями.