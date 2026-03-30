Жителей Красноярского края предупредили о наступлении режима НМУ

По данным Среднесибирского УГМС, с 19 часов 30 марта до 19 часов 31 марта на территории городских и сельских поселений центральных, южных округов Красноярского края и в региональной столице ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Информация об объявлении режима НМУ размещена на официальном сайте Среднесибирского УГМС. Напомним, на этой рабочей неделе в Красноярске постепенно будет становиться теплее. Плюсовые температуры уже приводят к подтоплениям. Так, на правобережье Красноярска затопило частный сектор.