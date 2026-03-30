Главные новости к утру 30 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 марта 2026.
Трамп заявил, что Иран принял часть мирного плана США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большей частью американского мирного плана, но Вашингтон хочет предъявить Тегерану дополнительные требования. Журналистам он сообщил, что силы Пентагона полностью уничтожили иранский флот, военно-воздушные силы, а также большую часть иранских ракет.
Иран и Израиль обменялись ракетными ударами
В Таганроге в результате атаки ВСУ погиб один человек, восемь пострадали
В Таганроге Ростовской области в результате массированной воздушной атаки ВСУ погиб один человек, восемь получили ранения и травмы, повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Всего в ночь на 30 марта средства ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника над десятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.
США пропустили танкер РФ с нефтью на Кубу
МИД РФ призвал россиян избегать поездок в недружественные страны
В МИД России РИА Новости рассказали, что советуют россиянам избегать по мере возможности поездок в любые недружественные юрисдикции. Речь идет о странах, связанных с Вашингтоном договорами о выдаче, а также о государствах и территориях, включенных в перечень недружественных России.