Главные новости к утру 30 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 30 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 марта 2026.

Трамп заявил, что Иран принял часть мирного плана США

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большей частью американского мирного плана, но Вашингтон хочет предъявить Тегерану дополнительные требования. Журналистам он сообщил, что силы Пентагона полностью уничтожили иранский флот, военно-воздушные силы, а также большую часть иранских ракет.

Иран и Израиль обменялись ракетными ударами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетном обстреле со стороны Ирана. Иранские ракеты были выпущены в направлении южной части страны. В ответ Израиль начал наносить массированные авиаудары по столице Ирана Тегерану. Целями стали объекты военной инфраструктуры.

В Таганроге в результате атаки ВСУ погиб один человек, восемь пострадали

Источник: РИА "Новости"

В Таганроге Ростовской области в результате массированной воздушной атаки ВСУ погиб один человек, восемь получили ранения и травмы, повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Всего в ночь на 30 марта средства ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника над десятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.

США пропустили танкер РФ с нефтью на Кубу

Источник: Reuters

Соединенные Штаты не возражают против периодических поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома также сообщил, что Куба станет следующей целью для Вашингтона уже скоро.

МИД РФ призвал россиян избегать поездок в недружественные страны

В МИД России РИА Новости рассказали, что советуют россиянам избегать по мере возможности поездок в любые недружественные юрисдикции. Речь идет о странах, связанных с Вашингтоном договорами о выдаче, а также о государствах и территориях, включенных в перечень недружественных России.