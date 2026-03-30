Главные новости к утру 30 марта 2026 года

В Таганроге Ростовской области в результате массированной воздушной атаки ВСУ погиб один человек, восемь получили ранения и травмы, повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Всего в ночь на 30 марта средства ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника над десятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.