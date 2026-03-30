В Красноярске до 31 марта ввели режим «черного неба»

30 марта с 19:00 в Красноярске, центральных и южных округах края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Как сообщила первый замминистра экологии региона Юлия Гуменюк, «черное небо» зависнет над городами до 19:00 31 марта.