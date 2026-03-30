Большинство прогульщиков-белорусов работает в этих сферах

Стало известно, в каких сферах работает больше всего прогульщиков в Беларуси. Данные опубликовали в Белстате.
Так, за январь 2026 го в Беларуси число занятых в экономике уменьшилось до 4 миллионов 162 тысяч с лишним. При этом коэффициент замещения работников (отношение числа нанятых на работу к количеству уволенных) составил 0,982 (в январе 2025-го это показатель превышал единицу).
За первый месяц года за прогулы и другие нарушения исполнительской и трудовой дисциплины в Беларуси были уволены 2415 человек.
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве уволили 596 человек, в обрабатывающей промышленности — 538 работников, в организациях оптовой и розничной торговли, а также занятых в ремонте автомобилей и мотоциклов — 536, в строительстве — 255 человек. Еще были увольнения в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 130 прогульщиков потеряли работу.
Также были увольнения за прогулы в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (82 уволенных), здравоохранении и соцуслугах (81), в сфере административных и вспомогательных услуг (61).