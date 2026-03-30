В Хабаровском крае бизнес сможет быстро посчитать налоги онлайн

В Хабаровском крае предприниматели теперь могут рассчитать налоговую нагрузку и выбрать оптимальный режим прямо на сайте центра «Мой бизнес» — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новый раздел «Налоговая грамотность» собрал все ключевые государственные сервисы по налогообложению, чтобы бизнес тратил меньше времени на поиск информации и больше — на развитие дела.
Цифровая инфраструктура поддержки МСП развивается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»), инициированного Владимиром Путиным.
«Наша задача — сделать так, чтобы предприниматель тратил минимум времени на поиск информации и максимум — на развитие своего дела. Мы постоянно расширяем содержание сайта, создавая комплексный подход к поддержке, который позволяет решать вопросы быстро и в одном месте, — отметила директор центра “Мой бизнес” Ксения Прохорова.
В разделе собраны налоговые калькуляторы для действующих ИП и юридических лиц: расчет стоимости патента, страховых взносов и налоговой нагрузки на общем режиме. Для тех, кто только планирует старт, предусмотрен блок с пошаговыми инструкциями: от выбора ОКВЭД и режима налогообложения до конструктора устава. Также опубликован разбор изменений налогового законодательства в 2026 году и сервисы для проверки надежности партнеров, включая «Прозрачный бизнес».
«Я оценил раздел на практике. Очень удобно, что все сервисы собраны в одном месте, не нужно переключаться между множеством вкладок. За пару минут можно рассчитать патент, узнать страховые взносы или оценить налоговую нагрузку компании. Это помогает закладывать расходы без ошибок и лишнего времени», — поделился предприниматель и бизнес-тренер Павел Ланец.
В ближайшие недели раздел «Консультационные услуги» пополнится двумя новыми категориями: «Участникам СВО и членам их семей» и «Налоговая реформа 2026». Первая позволит ветеранам спецоперации и их близким бесплатно получать консультации по ведению бизнеса — от маркетинга до участия в закупках. Вторая категория поможет МСП и самозанятым оптимизировать налоги и переходить на новые режимы с помощью финансовых и бухгалтерских специалистов.
Подробности обо всех мерах поддержки доступны на сайте www.moibizkhv.ru и по телефону горячей линии 8−800−555−39−09.