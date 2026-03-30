Приморцам напомнили, как сэкономить на оплате ЖКХ летом

Перерасчёт для «Приморского экологического оператора» может быть выполнен, если владелец квартиры уезжает на пять полных дней и более, день отъезда и день приезда не учитываются. Заявление подаётся в управляющую организацию до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения.
К заявлению нужно приложить документ, подтверждающий отсутствие хозяев в квартире: путёвки в санаторий, командировочное удостоверение, счёт из отеля, билеты на транспорт дальнего следования
Перерасчёт можно оформить только для квартиры, где человек имеет прописку.
Многодетные семьи в Приморском крае полностью освобождены от платы за вывоз мусора, а ветеранам, инвалидам, труженикам тыла, жертвам радиационного излучения положена постоянная скидка в 50% на эту услугу.
Депутаты Госдумы, представляющие партию КПРФ, предлагают установить на федеральном уровне максимально допустимую долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг на уровне 10%. Если в структуре расходов коммунальные платежи занимают большую часть, то государство должно компенсировать это субсидиями, считают коммунисты. Сейчас такой стандарт составляет 22%, в Приморье он снижен до тех самых 10% для социально незащищённых категорий граждан: малоимущих, неработающих одиноких пенсионеров и семьи, где все члены домохозяйства являются пенсионерами.