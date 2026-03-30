Приморцам напомнили, как сэкономить на оплате ЖКХ летом

Граждане, которые уезжают из городской квартиры на длительный срок, имеют право не оплачивать в период своего отсутствия услугу вывоза бытовых отходов, сообщает ИА DEITA.RU. Памятку об оформлении перерасчёта опубликовало правительство Приморского края в преддверии дачного сезона и периода отпусков.

Источник: ДЕЙТА

Перерасчёт для «Приморского экологического оператора» может быть выполнен, если владелец квартиры уезжает на пять полных дней и более, день отъезда и день приезда не учитываются. Заявление подаётся в управляющую организацию до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения.

К заявлению нужно приложить документ, подтверждающий отсутствие хозяев в квартире: путёвки в санаторий, командировочное удостоверение, счёт из отеля, билеты на транспорт дальнего следования и т. д. Если речь о поездке на дачу, то пребывание там можно подтвердит справка из садового (дачного, огороднического) товарищества.

Перерасчёт можно оформить только для квартиры, где человек имеет прописку.

Многодетные семьи в Приморском крае полностью освобождены от платы за вывоз мусора, а ветеранам, инвалидам, труженикам тыла, жертвам радиационного излучения положена постоянная скидка в 50% на эту услугу.

Депутаты Госдумы, представляющие партию КПРФ, предлагают установить на федеральном уровне максимально допустимую долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг на уровне 10%. Если в структуре расходов коммунальные платежи занимают большую часть, то государство должно компенсировать это субсидиями, считают коммунисты. Сейчас такой стандарт составляет 22%, в Приморье он снижен до тех самых 10% для социально незащищённых категорий граждан: малоимущих, неработающих одиноких пенсионеров и семьи, где все члены домохозяйства являются пенсионерами.

