Приморцам напомнили, как сэкономить на оплате ЖКХ летом

Депутаты Госдумы, представляющие партию КПРФ, предлагают установить на федеральном уровне максимально допустимую долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг на уровне 10%. Если в структуре расходов коммунальные платежи занимают большую часть, то государство должно компенсировать это субсидиями, считают коммунисты. Сейчас такой стандарт составляет 22%, в Приморье он снижен до тех самых 10% для социально незащищённых категорий граждан: малоимущих, неработающих одиноких пенсионеров и семьи, где все члены домохозяйства являются пенсионерами.