В Красноярске и некоторых районах края объявили режим «черного неба»

В Красноярске, а также в центральных и южных муниципальных округах края вводится режим неблагоприятных метеоусловий.
Он продлится с 19:00 30 марта до 19:00 31 марта, сообщила первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк со ссылкой на данные Среднесибирского УГМС.
В период действия НМУ в атмосфере замедляется рассеивание вредных примесей. Промышленным предприятиям рекомендуется сократить выбросы. Жителям советуют ограничить использование личного автотранспорта и избегать длительного пребывания на улице.
