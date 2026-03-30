Очень сильная вспышка произошла на Солнце впервые за два месяца

На Солнце зафиксировали сильную вспышку уровня X1.4, она произошла впервые почти за два месяца. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Уточняется, что вспышка произошла в 6:19 и относится к категории очень сильных. Последний раз о вспышках такого класса сообщалось в начале февраля, передает РИА Новости.
В ночь с 20 на 21 марта после прихода плазмы от вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря. К утру 21 марта центр наиболее интенсивного свечения успел сильно сместиться в сторону Европы. Прошедшая буря стала сильнейшей с конца января текущего года — уровень геомагнитного возмущения преодолел порог в G3.
13 марта на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M1.2 продолжительностью 50 минут. По словам ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в последний раз такая сильная вспышка происходила в конце февраля.
3 марта Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров в направлении своего северного полюса. Это явление не отразилось на Земле и других планетах.
