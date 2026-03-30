Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очень сильная вспышка произошла на Солнце впервые за два месяца

На Солнце зафиксировали сильную вспышку уровня X1.4, она произошла впервые почти за два месяца. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Солнце зафиксировали сильную вспышку уровня X1.4, она произошла впервые почти за два месяца. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Уточняется, что вспышка произошла в 6:19 и относится к категории очень сильных. Последний раз о вспышках такого класса сообщалось в начале февраля, передает РИА Новости.

В ночь с 20 на 21 марта после прихода плазмы от вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря. К утру 21 марта центр наиболее интенсивного свечения успел сильно сместиться в сторону Европы. Прошедшая буря стала сильнейшей с конца января текущего года — уровень геомагнитного возмущения преодолел порог в G3.

13 марта на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M1.2 продолжительностью 50 минут. По словам ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в последний раз такая сильная вспышка происходила в конце февраля.

3 марта Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров в направлении своего северного полюса. Это явление не отразилось на Земле и других планетах.

Если человек чувствует, что у него ломит суставы, болит голова — он метеочувствительный. Как влияет метеозависимость на людей и как к ней лучше подготовиться, выясняла «Вечерняя Москва».