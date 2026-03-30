Ботулинотерапию по ОМС проводят в нижегородской больнице № 12

В Нижнем Новгороде, в больнице № 12, теперь доступно проведение ботулинотерапии по полису ОМС. Информация об этом появилась на официальной странице медицинского учреждения в социальных сетях.
Данная процедура осуществляется под наблюдением врача-невролога и назначается при наличии определенных медицинских показаний. К ним относятся такие состояния, как блефароспазм, односторонний спазм лицевых мышц (гемифациальный спазм), дистония в области рта и челюсти (оромандибулярная дистогния), а также идиопатическая форма дистонии шеи (спастическая кривошея), особенно проявляющаяся в виде ротационных нарушений.
Кроме того, ботулинотерапия применяется при спастических состояниях верхних и нижних конечностей, повышенном слюноотделении (хроническая сиалорея), длительных приступах мигрени и болезненных ощущениях в области тройничного нерва.
Для того чтобы пройти лечение в рамках обязательного медицинского страхования, пациентам необходимо получить соответствующее направление из поликлиники по месту их прикрепления.
Ранее спикер ЗСНО Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС. Страховые компании и медицинские учреждения разрабатывают инициативы по корректировке действующего законодательства. Предполагается, что данные предложения будут касаться упразднения излишней отчетности и пересмотра механизмов оценивания деятельности страховых агентов.
Напомним, что в Нижегородской области по ОМС можно также сделать колоноскопию под седацией. а с 2026 года по полису можно будет сделать и вакцину от рака.