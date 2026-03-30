У школьников Башкирии начались каникулы.

Весенние каникулы для школьников Башкирии стартовали 28 марта и продлятся до 5 апреля включительно.
Таким образом, дети будут отдыхать девять дней, а учебный процесс возобновится 6 апреля — в этот день начнётся последняя, четвёртая четверть.
Министерство просвещения республики рекомендует уделить особое внимание безопасности детей в период таяния снега и провести беседы о правилах поведения на дорогах и у водоёмов.
Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил муниципалитетам организовать качественный досуг школьников в период каникул.